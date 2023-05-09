İYİ Parti’li Prof. Dr. Araz: Sınır kapısını sivil geçişlere açacağız

Öncüpınar Gümrük Kapısı’nın yıllardır sivil geçişlere kapalı olması nedeniyle durma noktasına gelen ticaretin, gerekli önlemler alınıp acil olarak sivil geçişlere açılarak hareketlendirileceğini söyleyen İYİ Parti milletvekili adayı Prof. Dr. Mustafa Araz, “Öncüpınar Sınır Kapısı’nı acil olarak sivil geçişlere açacağız. Kilis’e iç gümrük idaresi kazandırıp şehrimiz halkına ihracatta da kolaylık sağlayacağız” dedi. Türkiye’de duble yol bulunmayan iki ilin Hatay ve Kilis olduğunu dile getiren Prof. Dr. Mustafa Araz şöyle devam etti:

“İktidarın, 2022 yılında tamamlayacağına söz verdiği halde bitiremediği Musabeyli-Akbez duble yolunu, en hızlı şekilde tamamlayacağız. Şehrimizde istihdamı artırmak, şehre yeni yatırımcıları ve yatırımları kazandırmak için Polateli Organize Sanayi Bölgesi’ni hızla hayata geçireceğiz. Tarımsal ve hayvansal üretimin canlanması için yerel üreticiye teşvik desteği sağlayacağız. Bölgeye has zeytin, üzüm ve biber gibi ürünlerle daha fazla girdi sağlanması için kooperatifçiliği geliştireceğiz. Ürünlerin doğadan halkımıza ulaşımını sağlayacak pazarlama ve satışını, üreticilerimizle birlikte markalaşma çalışmaları yaparak destekleyeceğiz.”

İYİ Parti Kilis Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mustafa Araz (beyaz ceketli) Öncüpınar sınır kapısının açılarak kent ticaretinin yeniden canlanacağını söyledi.

ÜNİVERSİTEYE VE SOSYAL HAYATA DESTEK

Prof. Dr. Araz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin özellikle tarım alanında uzmanlaşmasını sağlayıp, öğrenci ve öğretim görevlisi sayısını artırarak geliştirileceğini de belirtirken, şehrin ve üniversitenin tercih edilmesi için kentin sosyal hayatının canlandırılmasına yönelik çalışmalarda bulunacaklarını kaydetti.

Araz, Kilis’in kültürüyle, tarihiyle, gastronomisiyle bir turizm şehri olacağını söyledi. Gaziantep-Kilis-Antakya arasında turizm rotası oluşturacağını da ifade eden Araz, “Prof. Dr. Alaattin Yavaşça Devlet Hastanesi’ni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönüştürerek, Kilislilerin yerinde ve nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlayacağız” dedi.