İYİ Partili Sezgin: MKE’nin içi boşaltılıp bazı kişi ve gruplara istihdam mı yaratılacak?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması talebiyle önerge veren İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, MKE işçilerin yüz yüze kaldıkları mağduriyetin giderilmesi çağrısında bulundu.

Sezgin, kurumdaki işçi ve memur personele yeteri kadar bilgilendirme yapılmadığı için personelin büyük çoğunluğunun kurumdan ayrılmayı düşündüğünü belirterek, “MKE’nin geçmiş yıllardan gelen bilgi, birikim ve tecrübesi bir anda yok edilecek. MKE’nin içi bilinçli olarak boşaltılarak, bazı kişi ve grupların istihdamı için kadro yaratılmaya mı çalışılmaktadır” diye sordu.

“İŞÇİLERE İL TERCİHİ SUNULMADI”

Sezgin, Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte MKE’de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde yönetim kurulunca iş sözleşmesi teklif edileceğini hatırlatarak, memur ve sözleşmeli statüde bulunan çalışanlar için il tercihi şansı verildiğini ancak işçi statüsünde bulunan çalışanlara il tercihi sunulmadığını belirtti.

“MKE İŞÇİLERİ KIŞIN ORTASINDA İŞSİZ KALACAK YA DA BAŞKA ŞEHRE GÖNDERİLECEK”

İşçilerden, MSB kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda çalışmayı kabul etmeyenler ile atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren 15 iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamayanların iş sözleşmelerinin feshedileceğini vurgulayan Sezgin, çalışanların kışın ortasında başka şehirlerdeki kurumlara gönderileceğini, evlerini ve ailelerini kış koşullarında taşımak zorunda kalacaklarını belirterek, 6 aylık sürenin yaz aylarına gelecek şekilde uzatılması gerektiğinin altını çizdi.

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