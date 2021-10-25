İYİ Parti TBMM Grupbaşkanı İsmail Tatlıoğlu gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dolardaki rekor artış ve ekonomik duruma değinen Tatlıoğlu Erdoğan'a istifa çağrısında bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
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Anasayfa Alaturka Online İYİ Partili Tatlıoğlu kendisini tutamadı! Masaya vura vura Erdoğan’a istifa çağrısı yaptı!