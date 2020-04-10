İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan, koronavirüse karşı mücadelede yeni program önerisi

TBMM (AA) – İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye, acilen nisan ayı içinde bir strateji ortaya koymalı, bütüncül bir program yapmalıdır. Bu program öngörülen para politikalarını, düşünülen maliye politikalarını içermeli ve 2020 bütçesinde ve YEP'te belirtilen makro hedefleri revize edilen bir program ortaya koymalıdır." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin ardından gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Tatlıoğlu, Sağlık Bakanlığının yaptığı bilgilendirmelerin güvenliği ve şeffaflığı, işletmelerin iflasını önleyici tedbirlerin alınması, hane halkının gelir akışının sağlanması, kamu yönetiminde kargaşa ve bilgi eksikliği, gıda tedariki ve lojistik konularının öncelik taşıdığını ve bunların önemsenmesini vurguladıklarını belirtti. Tatlıoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'taki açıklamasından dün maskelerin PTT'den mi yoksa eczanelerden mi dağıtılacak tartışmasına baktığımızda, hükümetin ciddi anlamda ortak akıldan uzak bir karar alma mekanizması oluşturduğunu, tedbirleri parça parça eksik aldığını, sarayla saha arasında ciddi bir farkın olduğunu görmekteyiz." diye konuştu.

Dünyanın koronavirüs meselesini bir program dahilinde ele aldığını aktaran Tatlıoğlu, "Türkiye, acilen nisan ayı içinde bir strateji ortaya koymalı, bütüncül bir program yapmalıdır. Bu program öngörülen para politikalarını, düşünülen maliye politikalarını içermeli ve 2020 bütçesinde ve YEP'te belirtilen makro hedefleri revize edilen bir program ortaya koymalıdır. Bütün yapılanların bir bütüncül program dahilinde yapılması belirsizliği minimize edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Tatlıoğlu, şu ana kadar krize cevap aranan radikal bir tedbiri görmediklerini söyledi. Genel olarak "rutinler"in tedbir olarak sunulduğunu iddia eden Tatlıoğlu, şunları ifade etti:

"Kredi tahsisleri olduğu söylenmekte ancak bankalardan, krediye erişim imkanı son derece sınırlı olmaktadır. Sayın Bakanın, düzenli 5 bin lira ve altındakilere 10 bin lira kredi tanımlaması rutin iştir,onda bile sonuçlanmış bir mekanizma yoktur. Özellikle 150 bin iş yerinin zorunlu kapatıldığını görmekteyiz. Bu zorunlu kapatılanlar dışında birlikte ele aldığımızda, Türkiye'de 7 milyon geniş anlamda işsize, yaklaşık bir o kadar daha eklemlendiğini görüyoruz. Yaklaşık 20 milyona yakın bir nüfus, nisan ayı içerisinde gelir takviyesine ihtiyaç duyulacaktır."

Gıda ve tarım sektöründe de desteklerin önem arz ettiğini belirten Tatlıoğlu, çiftçilerin hak edişlerinin ödenmesini, bu seneye mahsus olarak tarım sektörüne ve lojistiğe mazotun vergisiz satılmasını istedi.

İYİ Parti'li Tatlıoğlu, TBMM Genel Kurulunda yaşanan "yoklama" tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine de şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, getirdiği tekliflerin arkasından gelmiyor. Ne zaman bir yoklama olsa AK Parti'li milletvekili arkadaşlar Genel Kurulda olmuyor. Bunu tamamlamak muhalefetin görevi değil. Bizim tabii olarak infaz yasasına yönelik eleştirilerimiz var. Bu sorunları çözümleyelim biz de destek olalım dedik. İYİ Parti olarak biz toptan 'Evet'çi ya da toptan 'Hayır'cı değiliz. Millete uymadığını düşündüğümüz her maddenin aleyhinde oluyoruz. Biz infaz görüşmelerinde biz samimiyetle kendi görüşlerimizi paylaştık. Bunları inşallah dikkate alırlar."