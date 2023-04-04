İYİ Partili Ünal Karaman: Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa…

İYİ Parti’den Milletvekili Aday Adayı olan eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, Konya’da bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“GENEL BAŞKANIMIZIN DAVETİ BENİ İYİ’LERİN ARASINA KATTI”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in daveti üzerine İYİ Parti’ye katıldığını ifade eden Karaman, “Daha önceki yıllarda da siyaset için teklif aldım. Vakit bugünmüş derler. Sayın Genel Başkanımızın daveti beni şu an İYİ’lerin arasına kattı. Kendisine çok teşekkür ederim. Zaten bizler uzun süredir Türk siyasetinde ilgi ve sevgiyle takip ediyorduk. Eminim ki bizim kendisinden öğreneceğimiz ve ülkemize katacağı çok şeyler var” dedi.

“GÜÇLÜ BİR ÜNAL KARAMAN MECLİSTE OLACAK”

Siyasete girerek mecliste milletvekili olan diğer sporculara ilişkin de konuşan Ünal Karaman, “Saffet Sancaklı ile takım arkadaşlığı yaptık. Alpay Özalan da milli takımlarda talebem oldu. Burada arkadaşlarımın iyilerini ve kötülerini söylemek bana yakışmaz. Onlar benim arkadaşlarım, dostlarım. Eminim ki kendi güçlerince ülkeye hizmet etmeye çalıştılar. Ama çok güçlü bir Ünal Karaman mecliste olacak. O gücü zaten vakti zamanı geldiğinde hissedeceksiniz” şeklinde konuştu.

“MHP VE AKP’DEN DE TEKLİF ALDIM”

Geçmiş dönemlerde MHP ve AKP’den de destek aldığını ancak futbola hizmet etmek için kabul etmediğini kaydeden Ünal Karaman, şunları söyledi:

“Geçmiş dönemde teklif aldığım partiler içerisinde MHP de vardı. Ondan önceki dönemde de, Abdulkadir Aksu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde teklif aldım. O zamanlar futbola hizmet etmek istediğim için siyaset düşünmedim. Ama geçen süreç içerisinde ülkeme hizmet etmek gerektiği hissine kapıldım. Mevcut duruma baktığımda da benim için en uygun olanının Genel Başkanımız Meral Akşener’in başında bulunduğu İYİ Parti olduğunu düşündüm ve siyasete bu şekilde atıldım.

Burada duruma A veya B partisi olarak bakmamak lazım. Biz Allah rızası için bu yola çıktık. Ben burada kişisel bir menfaat için olsam yakın dönemde bu siyasilerle yaşadığım farklı şeyleri de size anlatabilirdim. O bizim kendi içimizde kalabilecek bir şey. Hayatımın hiçbir evresinde kişisel ikbal peşinde olmadım. Allah bize önce Konya’mıza sonra ülkemize iyi hizmet yapabilmeyi nasip etsin. Birileri sağdan birileri soldan bakabilir. Biz gelecekte inşallah merkez sağın lider partisi olmayı hedefliyoruz. Bunda da bir parça katkımız olabilirse ne mutlu bize.”

“BERAT ALBAYRAK YANIMA OTURURSA, KONUŞMAK İSTERSE KONUŞURUM”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaşadığı polemiğin ardından Trabzonspor’daki görevinden ayrıldığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Karaman, “Böyle bir polemiğe gerek yok. Ben hiçbir polemiğin içerisinde olmayacağım. Berat Albayrak bir gün yanıma oturursa ve o zaman yaşananları birebir konuşmak isterse ben de o zaman yaşadığım şeyleri birebir konuşur cevap veririm” ifadelerini kullandı.