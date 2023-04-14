İYİ Partili üye Erdoğan’ı işaret edince AKP’liler bağırmaya başladı! Meclis karıştı!
AnasayfaAlaturka OnlineİYİ Partili üye Erdoğan'ı işaret edince AKP'liler bağırmaya başladı! Meclis karıştı!
İYİ Partili üye Erdoğan’ı işaret edince AKP’liler bağırmaya başladı! Meclis karıştı!
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