İYİ Parti’li Uz: GESTAŞ gişede 80 TL olan bileti online ortamda 140 TL’ye satıyor

Çanakkale ve Boğaz hattında ulaşım sağlayan İl Özel İdaresi iştiraki GESTAŞ’ın gişede 80 TL olan bileti online ortamda 140 TL’ye sattığı iddiası internette şikayet sitelerine kadar düştü.

“GİŞEDE 80 TL, ONLİNE SATIŞ 140 TL”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uz, “Online biletler her yerde indirimli satılırken GESTAŞ 80 lira gişe fiyatı olan araca online 140 lira kesiyor. Kabatepe Gökçeada gidiş geliş online 280 lira. GESTAŞ sadece Çanakkale’nin değil aynı zamanda büyük Türk milletinindir. Yönetim toplanıp bu ayıbı ortadan kaldırmalıdır” ifadelerini kullandı. Dinamik Tarife adı verilen sistem internette şikayet sitelerinin de gündemine girdi.

GESTAŞ HAKKINDA

Gestaş Deniz Ulaşım, 2006 yılı Ağustos ayında Çanakkale bölgesindeki iskeleler ve deniz ulaşımının özelleştirme kararıyla Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nden (TDİ) Çanakkale İl Özel İdaresi’ne devriyle faaliyetlerine başladı. Şirketin yüzde 99.87 hissesine Çanakkale İl Özel İdaresi sahip. 6 hatta, 15 iskelede, 21 sayıda gemiyle, Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hattında, araç ve yolcu taşımacılığını yürütmekte.