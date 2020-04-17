İYİ Partili vekilden önemli çağrı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırladı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ekonomik anlamda olumsuz etkilendiğini kaydeden Ataş, “Vatandaşlarımız geçim sıkıntısı yaşamaktadır ve devletten yardım beklemektedir” dedi

“KONUT ÖDEMELERİ BİRÇOK VATANDAŞIMIZI ZOR DURUMA SOKUYOR”

Emlak vergisi ve TOKİ ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini belirten Ataş, “Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri Mart ve Mayıs ayları arasında yapılmaktadır. 1 Mart’ta başlayan vergi dönemi, 31 Mayıs’ta sona erecektir. Vergide ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılacaktır. Corona virüsü nedeniyle birçok işyeri işlerine ara vermiş, vatandaşlarımız ekonomik olarak güçlükler yaşamaya başlamıştır. Yine TOKİ’de oturan dar gelirli vatandaşlarımızın ödediği konut ödemeleri gibi konularda birçok vatandaşımızı zor durumda bırakmaktadır. Anayasamızda bulunan ‘Sosyal Devlet’ ilkesi gereği bu ödemelerin ileriki bir tarihe faizsiz olarak ertelenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“BAKANLIĞIN DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN BİR ÇALIŞMASI VAR MI?”

Ataş, Bakan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a vatandaşın yaşadığı sorunlara yönelik olarak da şu soruları yöneltti ve cevap istedi:

* Son ödeme günü yaklaşan emlak vergisini ileriki bir tarihe faizsiz olarak ertelenmesi konusunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

* Dar gelirli vatandaşlarımızın oturduğu TOKİ konutlarının ödemelerinin yine faizsiz olarak ertelenmesi noktasında Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?