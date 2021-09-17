İYİ Partili vekilin oğlu evlendi; Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş şahitlik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Partili vekil Metin Ergun’un oğlu İlteriş Ergun ile Almaş Bakiyev’in düğününde buluştu. İki parti lideri ve Yavaş’ın şahitlik ettiği düğünde Kılıçdaroğlu, aile cüzdanını geline teslim etti.

Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un oğlu İlteriş Ergun ile Almaş Bakiyev’in düğün törenine katıldı.

Dünya evine giren Almaş ve İlteriş çiftinin nikah şahitliğini CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ve Mansur Yavaş yaptı.

AKŞENER: 8 YAŞINDAN BERİ TANIYORUM

Törende bir konuşma yapan Akşener, “Ben burada İYİ Parti Genel Başkanı kimliğimle bulunmuyorum. İlteriş bana ‘Meral Teyze’ diyor. Kendisini 8 yaşından beri tanıyorum. Dolayısıyla aile büyüğü olarak buradayım. İki evladımıza da mutluluklar diliyorum. Aile cüzdanını vermek üzere sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu beyefendiye veriyorum ki söyleyecek sözleri vardır, tavsiyeleri vardır bu gençlere” diyerek aile cüzdanı ve mikrofonu Kılıçdaroğlu’na verdi.

KILIÇDAROĞLU AİLE CÜZDANINI GELİNE TESLİM ETTİ

Akşener’e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Doğal olarak evin cüzdanını, evin hanımına teslim edeceğiz. Ömür boyu mutluluklar dilerim” diyerek aile cüzdanını geline teslim etti.

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