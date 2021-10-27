İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’ndan flaş ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması…





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz" açıklaması için “Bu sürecin içerisinde CHP kendi içerisinde bir mekanizma olarak çalıştıracak. Kendileri, kendi adayları, kendi tercihlerini bize söyleyecekler biz de o mevzuda parti olarak kurumsal kimliğimizle yapmamız gerekeni yapacağız” dedi. #yavuzağıralioğlu #iyiparti #canlıyayın #cumhurbaşkanı #meralakşener #kemalkılıçdaroğlu #chp #milletittifakı #haber #siyaset #politika #yurttaştv