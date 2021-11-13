İYİ Partili Yılmaz: Başkan değişirse dolar 2 TL düşer, sonra gerisi gelir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası’na güven veren bir ismin atanması halinde doların ilk etapta 2 lira düşeceğini, hükümetin değişmesi ile de inişin hızlanacağını söyledi.

Erdoğan SÜZER

İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, son dönemde kendisine en çok, “Kurlar daha nereye kadar gider? Dolar kuru tahmininiz nedir” sorularının sorulduğunu söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçe görüşmelerine verilen arada bir milletvekili, “Biz içeride konuşurken dolar yeni rekorlar kırmış, 10 lirayı aşmış” diyerek, “Sizce yıl sonuna kadar dolar ne olur?” sorusunu yöneltti. Yılmaz, “Bu sorunun yanıtını ben de bilemem, hiç kimse de bilemez” yanıtını verdi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

KUR ANCAK BÖYLE DÜŞER

*Beni gören hemen herkes aynı soruyu soruyor. Herkes dövizdeki yükselişin nerede duracağını, daha nereye kadar gideceğini merak ediyor. Bu soruyu ne yazık ki ben bilmiyorum. Hiç kimse de bilemez.

*Zaten bilsem burada ne işim var, gider para kazanırım. Merkez Bankası başkanlığı yaptığım dönemde de bu soru çok soruldu. Hiçbir zaman kur tahmini yapmadım. Benden sonraki bakanlardan biri böyle bir kur tahmini söylemişti, o da pişman oldu. Kurun daha ne kadar çıkacağını bilemem, ama nasıl düşeceğini biliyorum.

*Merkez Bankasına piyasaya güven veren, iktidardan bağımsız bir başkan gelirse dolar hemen aynı gün 2 lira birden düşer. Sonra da yönünü aşağı çevirir.

*Benim kafamda bu tarife uygun 3 kişi var. Tabi bunun için seçimin olması, hükümetin değişmesi ve iktidara bizim gibi Merkez Bankası bağımsızlığını şart gören bir partinin gelmesi gerekiyor.

20 LİRA MI, 25 LİRA MI?

Durmuş Yılmaz, komisyonda yaptığı konuşmada da hükümetin kurdaki hızlı çıkışa tepkisiz kalmasını eleştirdi.

Dalgalı kur uygulandığı için geçmişteki gibi sert şokların yaşanmadığını ifade eden Yılmaz, “Kurbağanın ısınan suda ağır ağır ölmesi gibi ölüyoruz ama bir türlü dibi göremiyoruz. Eğer dalgalı kur rejimi olsaydı şimdiye kadar onlarca yazar kasa atılmış olurdu. Bu durum yönetimi rehavete düşürüyor, alınması gereken tedbirler alınmıyor, halk fakirleşiyor, emek ucuzluyor. Nerede duracağız? 1 dolar eşittir 1 TL’den başladık; 2 TL, 3 TL, 5 TL, bugün 10 TL. Yarın nerede olacak? Hangi noktaya geldiğimizde rekabetçi kur tanımına ulaşacağız, 15 mi, 12 mi, 10 mu, 20 mi, 25 TL mi? Bu bir kanama ve kanama devam ediyor. Nasıl olsa kan bittiği zaman kanama duracak, diye düşünülüyor. Doğru, kan bittiği zaman kanama duracak ama hayatta kalabilecek miyiz?” diye sordu.

PAHALILIK KATLANILMAZ OLACAK

Zaten dayanılmaz hâlde olan hayat pahalılığının bir süre sonra daha da artan enflasyon nedeniyle katlanılamaz, dayanılamaz hâle geleceğini de belirten Yılmaz, hükümetin bu noktadan sonra U dönüşü yapıp faizleri artması gerekenden de fazla artırmak zorunda kalacağını, hükümete güvenip ithal ikameci yatırım yapanların yatırımlarının çöp olacağını anlattı.

İlginizi Çekebilir Elvan’dan Kavcıoğlu’na cari açık eleştirisi