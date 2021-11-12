İYİ Partili Yılmaz: Kan bittiği zaman kanama duracak ama hayatta kalabilecek miyiz?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ekonominin durumunu “Kurbağanın ısınan suda ağır ağır ölmesi gibi ölüyoruz ama bir türlü dibi göremiyoruz. Bu durum bir kanamadır. Kanama devam ediyor fakat şöyle düşünülüyor: ‘Nasıl olsa kan bittiği zaman kanama duracak.’ Doğru, kan bittiği zaman kanama duracak ama hayatta kalabilecek miyiz?” ifadeleriyle özetledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı kesin hesabı ve bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Komisyon’da yaptığı konuşmada, ‘rekabetçi kur’ tanımını eleştirdi.

“GÜN GÜN FAKİRLEŞİYORUZ”

“Kurbağanın ısınan suda ağır ağır ölmesi gibi ölüyoruz ama bir türlü dibi göremiyoruz” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Eğer dalgalı kur rejimi olsaydı şimdiye kadar onlarca yazarkasa atılmış olurdu. Bu durum yönetimi rehavete düşürüyor, alınması gereken tedbirler alınmıyor, sonuçta kötü yönetimi kanıksıyoruz ve gün gün fakirleşiyoruz. Günümüz krizinin göstergesi fakirleşmedir, ucuzlayan, ucuzlatılan emektir.” şeklinde konuştu.

“’FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇ’ ÖN KABULÜ İSPATA ÇALIŞILDI”

Yılmaz, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

*Ekonomi yönetimi 2019’dan bu yana, Türkiye ekonomisi üzerinde deneyler yapıyor. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ ön kabulü ispata çalışıldı. Kesintisiz 20 ay boyunca, bugün hala nasıl yapıldığını bilmediğimiz, kamu bankaları tarafından yapılan arka kapı döviz satışlarıyla 128 milyar dolar rezerv çarçur edilirken; enflasyonla mücadele dinamikleri, özellikle beklenti yönetimi bozuldu.

“YÖNETİM ŞİMDİ YENİ BİR DENEY YAPMAYA KARAR VERDİ”

*Bugün Türk ekonomisi hem düşük kur hem de yüksek faiz faizle baş başa kalmıştır. Faizleri düşürsün diye göreve getirilen Merkez Bankası Başkanlarının hepsi, faizleri artırarak görevlerinden ayrılmışlardır. Mevcut Başkanın da böyle yapacağı kesin. Yönetim şimdi yeni bir deney yapmaya karar verdi. Enflasyon hedeflemesi yaklaşımının gereğini yapmadığı için fiyat istikrarını sağlayamayan Merkez Bankası şimdi örtük bir cari açık hedeflemesi politikasını uygulamaya karar vermiş görünüyor.

“LİTERATÜRDE HERHANGİ BİR TANIMI YOK”

*‘Rekabetçi kur’ diyoruz, literatürde rekabetçi kur ile ilgili herhangi bir tanım yok. Nerede duracağız? Hangi noktaya geldiğimizde rekabetçi kur tanımına ulaşacağız? 15 mi, 12 mi, 10 mu, 20 mi, 25 mi? Rekabetçi kur enflasyondan başka işe yaramadı.

“KANAMA DEVAM EDİYOR FAKAT…”

*Bu durum bir kanamadır. Kanama devam ediyor fakat şöyle düşünülüyor: ‘Nasıl olsa kan bittiği zaman kanama duracak.’ Doğru, kan bittiği zaman kanama duracak ama hayatta kalabilecek miyiz?

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