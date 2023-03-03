İYİ Partili yönetici istifa edip CHP’ye katıldı

CHP’ye katılım nedeniyle CHP Karaköprü İlçe Başkanlığı’nda açıklama yapan Halil Akbayır, İYİ Parti’nin kuruluşundan beri görev aldığını belirterek, “Ben, bütün samimiyetimle, kalbimle bağlanmıştım yani. Ama, bu son yapılan gururuma dokundu. Beni bitirdi. Ben de böyle bir karar aldım. CHP’ye katılmakla. Yani ben ne anlam veremiyorum” dedi.

Halil Akbayır’a parti rozetini takan Şanlıurfa Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban ise, “Biz yıkılmadık, yıkılmayacağız. Daha güçlü geleceğiz. ‘Taşlar yerine oturmaya başladı’ dedi genel başkanımız. İnşallah taşlar yerine oturacak” diye konuştu.

Bir önceki dönem Vatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olan Abdullah Dencik de, “Herşey daha güzel olacak. Hiç kimse merak etmesin. Çürükler zaten ayrılır. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bu ülkeyi de inşallah biz kurtaracağız” şeklinde konuştu.