İYİ Partililer A Haber önünde Onur Erim’i protesto etti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, partinin lideri Meral Akşener’in “Bu elime, bugüne kadar terörist eli değmedi” sözlerine ilişkin olarak, A Haber adlı televizyon kanalında “Eli değmemesi mühim değil başka şekilde değmiştir, bilemiyorum.” diyen Onur Erim’le ilgili Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Tüm İstanbul il teşkilatımızı, Genel Başkanımıza dil uzatan Onur Erim denen terbiyesize haddini bildirmek üzere A Haber önünde yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz. Bu ahlaksızlık, terbiyesizlik yanınıza kalmayacak! Hesap vereceksiniz!”

Bu çağrının ardından İYİ Partililer Turkuaz Medya önünde toplandı. Onur Erim’e tepki gösteren İyi Parti örgütü “Akşener Başbakan” sloganları attı.

HESABINI VERECEKSİNİZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu akşam @ahaber kanalında Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener’i hedef alan seviyesiz ve hadsizce bir değerlendirme kamuoyuna yansımıştır. Bu nezaketsiz ve seviyesiz üslubun benzerleri daha önce de milletimizin gözleri önünde cereyan etmiştir.

İsmi geçen medya kuruluşunun Türk milletinden ve sayın Genel Başkanımızdan derhal özür dileme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ancak ne yazık ki, her defasında bu siyaset anlayışı insanlarımıza bir rutin olarak sunulmaktadır.

Şüphesiz Türkiyemiz bu tabloyu hak etmemektedir. Biz İYİ Parti olarak dün olduğu gibi bugün de bu seviyesizliğe karşı mücadelemizi sürdürecek ve böylesi tahriklere ortak olmayacağız.

İnanıyoruz ki, 14 Mayıs’ta milletimizin desteği ile sandıkta hesabını soracak ve başta kadınlarımız olmak üzere hep birlikte tarih yazacağız.”