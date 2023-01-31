İYİ Parti’nin emeklilikle ilgili önergesi oylanamadı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukcuoğlu tarafından “Stajda geçen sürelerin emeklilik kapsamında sayılması için çözüm önerileri geliştirilmesi” amacıyla Meclis Başkanlığına önerge sunuldu.

Önergenin gerekçe kısmında, “Anayasanın eşitlik ilkesi de dikkate alınarak, uygulamada adaletin sağlanması için, söz konusu sürelerin geriye dönük olarak emeklilikte dikkate alınacak şekilde bir düzenlemeye gidilmesi ve bu sürelerin de borçlanılması imkânı getirilerek bu kişilerin emeklilikte yaşadıkları mağduriyet giderilmesi aslında fiili bir çalışmaya ve sigortalığa dayanan çıraklık ve staj süresine borçlanma hakkı tanınması bu çalışmalar uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınması ve gerekli politikaların geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırması arz ederiz” denildi.

YETERLİ KATILIM OLMADIĞINDAN ONAYLANMADI

İYİ Parti’nin bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda sunduğu araştırma önergesi toplantı yeter sayısı bulunamadığından oylanamadı.