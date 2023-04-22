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21 Nisan 2023
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İYİ Parti’nin seçim otobüsüne çirkin saldırı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde İYİ Parti 2. sıra Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur’un tanıtımının yapıldığı seçim otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından “Vatan haini teröristler” yazıldı.

PROVOKATİF VE MENFUR BİR SALDIRI”

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada otobüse yapılan saldırı kınanırken, emniyet teşkilatına da çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, şöyle denildi:

*21/04/2023 tarihinde seçim faaliyetlerimiz çevresinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi’nde bulunan seçim otobüsümüze bir takım şahıslar tarafından mübarek ramazan bayramının ilk gününde çirkin bir saldırıda bulunulmuştur.

*Ülkemizin geçtiği bu hassas süreçte seçim faaliyetlerimizin engellenmesine yönelik bu provokatif ve menfur saldırıyı kınıyoruz.

*Söz konusu saldırıya ilişkin ilgili kurumlara şikayetimizi yapmış olup, konunun ısrarla takipçisi olacağız.

*Valilik ve Emniyet birimlerimizin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine dair hiçbir şüphemiz yoktur.

*Bu tarz saldırılar bizleri yıldıramayacak olup Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı daha şevkle ve mücadele azmiyle sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirir, Saygılarımızı sunarız.

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