İYİ Parti’nin yabancılara konut satışıyla ilgili önerisi reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, İYİ Parti’nin yabancılara konut ve toprak satışının neden olduğu sakıncaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na daha önce verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

“SORUMLULUK ALDIĞINIZI SÖYLEYEBİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, şunları söyledi:

* “Bir demografik dönüşüm problemimiz, deprem bölgesinde var. Bilhassa Hatay bölgesinde yaşananları milletimiz çok yakından takip ediyor. Kilis’te, Urfa’da, Mersin’de, Adana’da da benzeri problemleri yaşıyoruz. Bu problemi seyretme lüksü olduğunuzu düşünmüyoruz. Problemin temel sebebi, sizin politikalarınız, sizin varlığınız. Ama Türkiye’de bir demografik problem, bir milli güvenlik problemi, bugüne kadar sizin meseleniz olmadı. Yani Türk Milleti’nin geleceği adına bir sorumluluk aldığınızı söyleyebilmemiz mümkün değil.

* Vatandaşlarımızın ev alma imkanı günden güne bazı bölgelerde daha da azalıyor. 2022’de yabancılara konut satışı yüzde 15,2 artmış. Vatandaşlarımız, bazı bölgelerde ev alma imkanını tümden kaybetmiş durumda. Sadece bazı bölgelerde değil, Türkiye’nin her yerinde neredeyse tümden kaybetmiş durumda. Ama Antalya gibi illerimizde ev almayı artık memurlarımız hayal dahi edemiyor.

“TOPRAK SATIŞININ VE KONUT SATIŞININ ASKIYA ALINMASI, BİR MİLLİ VAZİFEDİR”

* Belli bir süre toprak satışının ve konut satışının askıya alınması, bir milli vazifedir. Milli kelimesini hayatımızın merkezine koymakla ya da vatandaş önünde kullanmakla milli olunmuyor. Milli olmak, ülkenin geleceğiyle ilgili, aziz milletimizin istikbaliyle ilgili kaygı duymaktır. AK Parti iktidarının bugüne kadar böyle bir kaygısının olduğunu maalesef görmedik. 10 milyon sığınmacıyı milletimizin başına bela ettiniz. Deprem bölgesinde en acı şekilde yaşadık.

* Sırtımızdan, en acı günümüzde, en dar günümüzde, ekmek verdiğimiz bazı kesimler tarafından hançerlendik. Sığınmacı meselesi, Türk milleti için bir milli güvenlik problemi olmuştur. Buna gözünü kapatmak, ‘Türkiye’yi, Türk Milleti’ni düşünüyorum’ iddiasındaki hiç kimsenin hakkı da haddi de değildir. Büyük bedeller ödediğimiz bu coğrafyada milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek, önce iktidar partisinin, aslında hepimizin temel görevleri arasındadır.”

İYİ Parti’nin önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. ANKA