Izabel Goulart, 2020 tercihini açıkladı

Dünyaca ünlü iç çamaşırı firmasının modelliğini yapan 35 yaşındaki model formunu korumak adına sporu hayatının merkezinde tutuyor. Instagram hesabından yaptığı çalışmalara dair fotoğraflar ve videolar paylaşan Goulart, bu defa 2020 yılında yapmayı düşündüğü bir spor eğitimi hakkında paylaşımda bulundu. Yeni yılda BodyByIza yöntemi ile formunu koruyacağını söyleyen Izabel Goulart, kırmızı bikinisi ile objektif karşısına geçti ve ip atlarken çekilmiş videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sadece bir gün içerisinde 700 bini aşan bir izlenme oranına ulaşan görüntüsüne çok sayıda yorum gelen Goulart güzelliğiyle göz doldurdu ve pek çok insana da yeni yıl için spora başlamak adına ilham verdi.