İzel’in alışveriş yaparken tansiyonu düştü

Ünlü şarkıcı İzel, dün Akmerkez’de bir eczanede tansiyonunu ölçtürürken objektiflere yansıdı. Rengi sararan ve baş dönmesi yaşayan İzel, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Baş dönmesi yaşadığını, kendisini hemen eczaneye attığını söyledi.

İzel “Zaten griptim 1 aydır. Bugün biraz alışveriş yapmak istedim bir anda başım döndü. Ben de anlamadım ve hemen eczaneye attım kendimi ama bir şeyim yokmuş, şimdilik eczaneliğim allah hastanelik etmesin” dedi.



2020 YILI İLE SÖZLEŞMEM VAR!

“2020 yılı ile sözleşme yaptım” diyen İzel yeni yılın kendisine çok ugur getireceğini belirtti. Yeni albümün üçüncü klibini çektiğini söyleyen İzel “Slov bir klip oldu güzel gidiyor, tabi biz satın almadığımız için öyle 40-50 milyonlara ulaşmadık, o benim içime sinmez. Yeni bir albüm yapmayı düşünüyorum” dedi.



İZEL ÇELİK ERCAN OLALIM DİYORUZ

“90’lı yıllara damgasını vuran İzel-Çelik-Ercan üçlüsü tekrar bir araya gelir mi?” sorusunu cevaplayan İzel, esprileri ile adeta kırdı geçirdi. Şarkıcı “20 yıldır süren bir konu, senede bir iki defa buluşuyoruz bir kebapçıya gidiyoruz. Tamam yapıyoruz diyoruz, ondan sonra 1 sene yok sadece kebap yediğimiz ile kalıyoruz” dedi.

KESİNLİKLE ARAMIZDA ÖYLE BİR ŞEY YOK!

Geçtiğimiz günlerde Hakan Verbiç ile birlikte adı aşk dedikodularına karışan İzel konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şarkıcı “Kesinlikle aramızda öyle bir şey yok. Benim onun koluna girmem öyle bir izlenim yaratmış olabilir ama benim yanımda kim olursa olsun onun koluna girerim. Gerçekten sevgilim yok keşke sevgilim olsa da size haykıra haykıra söylesem” dedi.