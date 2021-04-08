İzlenme rekorları kıran birçok dizinin senaristi Meral Okay anılıyor

İSTANBUL (AA) – AİŞE HÜMEYRA BULOVALI – Kaleme aldığı ünlü dizilerin senaryolarıyla adından söz ettiren oyuncu ve senarist Meral Okay'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti.

Televizyon dünyasına, "İkinci Bahar" dizisinin Kasap Nebahat'i, "Yeditepe İstanbul"un da Havva Ana'sı olarak girerek, büyük beğeni kazanan Okay, 20 Eylül 1959'da Ankara'da dünyaya geldi.

Hakim olan babasının tayinleri nedeniyle çocukluğunu birçok farklı şehirde geçiren Okay'ın Balıkesir'de başlayan eğitim hayatı Ankara'da devam etti.

Anıttepe Lisesi'nin ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuyan Okay, beş yıl devlet memurluğu yaptı.

– İstanbul'da basın yayın sektörüne atıldı

Memurluk hayatını geride bırakarak İstanbul'a yerleşen Okay, basın yayın sektörüne atılarak Günaydın Gazetesi'nde çalıştı ve İletişim Yayınları'nın kuruluşunda yer aldı.

Okay, sinema ve tiyatro oyuncusu Yaman Okay'la tanışarak, 1984 yılında evlendi. Çiftin mutluluğu ve birbirine olan bağlılığı pek çok dizi ve şarkıya da ilham oldu.

Eşi Yaman Okay'ın henüz 42 yaşındayken vefat etmesinin ardından yakın dostu Sezen Aksu'yla birlikte "Masum Değiliz" şarkısını kaleme alan Meral Okay, o dönemi şöyle anlatmıştı:

"Yaman'dan iki ay sonra şarkıyı yazdık. Daha sonra bu ısrar 30 küsur şarkı sözü üretti. O dönem Sezen bana sadece 3-5 saat uyumaya yetecek kadar boşluk bırakıyordu. Stüdyolar, kayıtlar, konserler çok yoğun bir rehabilitasyon oldu benim için. Sezen'in o toplumsal düzeydeki rehabiliterliği benim için özel bir muamele seçkinliğinde oldu. O benim kardeşimdir, canımdır."

Okay, aynı zamanda "Masal", "Adı Bende Saklı", "Helal Ettim Hakkımı" gibi şarkılara da Aksu ile birlikte imza attı.

– 1992'de "Seni Seviyorum Rosa" filmiyle oyunculuğa adım attı

Ünlü sanatçı, 1992'de "Seni Seviyorum Rosa" filmiyle oyunculuğa adım attı. Yapımcılık deneyimlerinde de bulunan usta oyuncu, 1999'da "Propoganda" filminde basın danışmanlığını yürütürken, "Asmalı Konak" dizisinin proje yazarlığını üstlendi.

"İkinci Bahar" ve "Yeditepe İstanbul" dizilerinin yanı sıra "O Şimdi Asker" ve "Beynelmilel" filminde yer aldığı rollerle oyunculuk kariyerinde önemli bir noktaya ulaşan Okay, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Melisa Sözen ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerde yer aldığı, beğeniyle izlenilen "Bir Bulut Olsam" dizisinin senaryosunu da kaleme aldı. Okay, dizide aynı zamanda İnci Batur karakterini canlandırdı.

– "Asmalı Konak" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle ün kazandı

Dönemin en çok izlenilen yapımları arasında yer alan ve sektöre "ağalı dizi" deyimini kazandıran "Asmalı Konak" ile büyük ün kazanan Meral Okay, yazdığı hikayede toplumsal meseleleri ele aldı.

Usta sanatçının son çalışması, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın hayatını ve o dönemi anlattığı "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizi oldu.

2011 yılının ocak ayında başlayan dizi, uzun yıllar yurt dışında da milyonlarca kişi tarafından izlenildi. Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristliğini yaptığı sırada, 2011'in mayıs ayında kansere yakalanan Okay, 9 Nisan 2012'de evinde hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Okay'ın yakın dostu Melek Taylan Ulugay, o günleri şöyle anlatmıştı:

"Meral gerçekten olağanüstü zeki bir kadındı, hisleri de inanılmaz güçlüydü. Şöyle benim suratıma bir bakınca anladı bir şeyler olduğunu ama gene de üzerinde durmadık tabii. Akşam eve döndük. Perşembe günü patoloji raporu geldi. Raporun geldiği gün, tabii Sezen (Aksu) filan da duydular o arada, aynı doktor yine beni çağırdı ve kaşlarını kaldırıp bana 'durum iyi değil, Melek Hanım.' dedi. 'Ben size diyeyim altı ay, siz bana deyin sekiz ay…' Bu netlikte söyledi yani, işte böyle başladı."

Ulugay, Meral Okay'ın eşi Yaman Okay ile annesini de kanserden kaybettiğini aktardığı bir röportajında da şunları söylemişti:

"Meral hep kanserle tanışık bir insan oldu maalesef ve kendisinin de kanser olacağını her zaman çok düşünürdü. Yani patoloji raporunun geldiği gün adeta şaşırmamış gibiydi. Kendini bu kanser olayına çok hazırlamıştı. Ama bana sonradan çok ağır gelen bir şey söylemişti 'ya, nasılsa günün birinde beni de yakalayacaktı biliyorum ama hiç değilse, yetmişi bulurum diye düşünüyordum ama bulamadım."

Yaman'la evlendikten sonra önce tiyatro sonra da film işine girdi. Çok da iyi oldu. Çok yetenekli bir kızdı Meral, elini atıp da altından kalkamayacağı bir iş yoktu. Sonra da işte Yaman ile Almanya'ya gittiler. Dönüşte de burada devam ettiler işte. Yaman vesilesi ile tiyatro ve sinema çevrelerine daha yakın oldu. Meral çok yetenekli bir insandı ama hep söylediğim gibi en önemli özelikleri müthiş zekası ve çalışkanlığıydı. Yaman da öyleydi, kısacık bir ömre öyle çok şey sığdırdılar ki."

Vefatından önce mirasını Nesin Matematik Köyü'ne bağışlayan Okay'ın mirasçılarının vasiyetin hukuki bir dayanağı olmadığını iddia etmesi üzerine tüm mal varlığı mirasçılarına dağıtıldı. Fakat Okay'ın vasiyeti arkadaşları tarafından gerçekleştirilerek, "Meral Okay Matematik Köyü'nde Doğuyor" adlı projeyle maddi destek sağlandı.

Meral Okay, "Beynelmilel" filmiyle 2007'de "14. Altın Koza Film Festivali"nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve 2002'de "Hiçbiryerde" filmi ile SİYAD tarafından "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne, ayrıca "3. Antalya Televizyon Ödülleri"nde "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle "En İyi Senaryo" ödülüne değer görüldü.

Usta sanatçının rol aldığı yapımlar ise şöyle:

"Kaptan Feza", "Beynelmilel", "O Şimdi Asker", "Hiçbiryerde", "Seni Seviyorum Rosa", "Bir Bulut Olsam", "Hayat Bilgisi", "Yeditepe İstanbul", "Koltuk Sevdası", "İkinci Bahar", "Alia", "Ünlü Yıldız"