İZLEYİN ! | İZLETTİRİN ! | Bu Paralar Nereye Gitti ?





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye tarafından 254 milyon liraya tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesi’nde maliyeti yüksek tutulan harcamaları açıkladı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iptal edilen ve yargı süreci devam eden Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi ile ilgili son duruma yönelik açıklamalarda bulundu.Başkan Böcek, daha önce 2 kez 129 milyon liraya yap işlet devret modeli ile ihaleye çıkılan ancak sonrasında belediye tarafından 254 milyon liraya tamamlanan Konyaaltı Sahil Projesi’nde maliyeti yüksek tutulan harcamaları örnekleri ile gösterdi. Başkan Muhittin Böcek, günümüz fiyatı 53 lira olan ancak 2 yıl önce tanesi 1050 liraya alınan beton dubayı, güncel piyasa fiyatı 1534 lira olan ancak tanesine 12 bin 272 lira ödenen oturma grubunu, güncel piyasa fiyatı 1475 lira olan ancak iki yıl önce tanesine 34 bin 839 lira ödenen çocuk oyun elemanı gibi örnekleri toplantı salonunda oluşturulan israf köşesinde sergiledi.RANTA DUR DEDİK Başkan Muhittin Böcek, yaptıkları incelemeler sonucu, Sayıştay 2018 denetim sonuç raporu, İçişleri Bakanlığı özel teftiş raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı tespitleri, Büyükşehir Belediyesi iç denetim birimi ve ilgili daire başkanlıkları raporlarına dayanarak, Konyaaltı Sahili İşletme İhalesi’ni iptal ederek, 20 Ocak 2020’de ranta dur dediklerini söyledi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları -Eğlenceli Sohbetler -Gündem Olan Konular ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin– https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Bizlere Destek Olmak İçin Anasayfa'da bulundan KATIL Butoanuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Katılmak için https://www.youtube.com/channel/UCd_l2ikDVT6_1Uu9n_BIrgg/join Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv İnstagram — ilave tv