İzmir açıklarında 210 düzensiz göçmen kurtarıldı, 236 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 210 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 236 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili, Seferihisar, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1 can salı, 4 lastik bot ve 1 yelkenli teknedeki 210 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ve Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli olarak tespit edilen 2 yelkenli tekne ve 2 lastik bottaki 236 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarındaki yelkenli teknede ayrıca ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan 446 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan kişi ise gözaltına alındı. (AA)

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