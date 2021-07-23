İzmir açıklarında art arda depremler! Son depremler listesi…

AFAD’ın verilerine göre, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında deprem oldu. Saat 17:36’da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

KANDİLLİ: 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde ve yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde saat 17.40’ta, 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak belirtildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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