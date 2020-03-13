İzmir Balık Hâli dezenfekte edildi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ölümcül Corona virüsüne karşı önlemlerini arttırıyor. Su Ürünleri Hâli’nde belediye yetkililerince esnafa hijyen eğitimi verildi, ardından hâl dezenfekte edildi.

“EL YIKAMA ÇOK ÖNEMLİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nden Doktor Hüseyin Çetinel Su Ürünleri Hâli’ndeki çalışanlara hijyen eğitimi verdi.

Su Ürünleri Hali Şube Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde hâl esnafı, hijyen kuralları ve Corona salgınına karşı bilgilendirildi.

Hüseyin Çetinel, şunları söyledi:

* Basit bir el yıkama bile günümüzün en önemli hastalıklarından olan Corona virüsünün engellenmesinde çok önemli olabiliyor.

* Bizim hijyen derslerinde üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri el yıkamanın sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak.

* El yıkama yaklaşık 30 saniyeyle bir dakika arası sürmesi gereken bir eylem zinciri.

BALIK HÂLİ KOMPLE İLAÇLANDI

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ise şöyle konuştu:

* Balık hâlimizde tüm yazıhanelerimizin hepsi ilaçlanıyor, dezenfekte ediliyor.

* Kanalların, arabaların ve tabii komple balık hâlinin iğneden ipliğe kadar ilaçlanmasından dolayı şahsım ve esnaf adına çok İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.

EĞİTİMLER SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin balık hâli esnafına verdiği hijyen eğitimi, 19 ve 25 Mart tarihlerinde devam edecek. Hâl esnafına 1-2-9 ve 10 Nisan tarihlerinde de iletişim ve öfke kontrolü dersleri verilecek.

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