İzmir Barosu Başkanı Yılmaz: Savaş hali dışında seçimler asla ve kat’a ertelenemez

İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, 6 Şubat depreminin büyük yıkıma yol açtığı kentlerde yaptıkları incelemelerle ilgili baro binasında basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, şunları söyledi:

“DEVLET HÂLÂ ORADA YOK, VAROLAN ÇALIŞMALAR DA YETERSİZ”

* “Bölgede hâlâ ulaşılmayan enkazlar, girilemeyen sokaklar var özellikle Antakya ve Adıyaman’da. Bölgede hâlâ can güvenliği, işkence, kötü muamele, sağlık sorunları ile ilgili problemler var. Bölgede hâlâ insanların iletişim ve barınma sorunları var. Bu ulaşılamayan enkazlarda belki binlerce insanımız var. Bu yurttaşların yaşam haklarının ihlal edildiğini düşünüyoruz. Neden, çünkü devlet hâlâ orada yok.

* Var olan çalışmalar da o kadar yetersiz ki girilemeyen sokaktan bahsedilebilir mi 9’uncu 10’uncu günde. Biz bu yaşıyoruz 21’inci yüzyılda inanılmaz koordinasyon eksikliği var. Yardımların nasıl yapıldığı belli değil, sadece belli noktalarda yetersiz yardımlar yapılırken, buralarda vatandaşların gelip alması bekleniyor.

* Oysa vatandaş enkaz altında annesinin babasının, evladının cenazesinin çıkarılması için enkazdan ayrılmıyor aç ve açıkta. Biz 4-5 gün içerisinde sadece çorba içebildik, başkaca yemek yiyebileceğiniz, konaklayabileceğiniz bir yer yok, insanlar sokakta. En yakın Mersin ve Antalya var. Bunun dışında gidebileceğiniz bir yer yok. Dışarıda konaklamak isterseniz inanılmaz bir ayaz ve soğuktan korunabileceğiniz ekipmanınız yoksa donarak ölmekten başka şansınız yok.

* Her şeyden önce AFAD’ın son derece yetersiz olduğunu görüyoruz. Eğer ülkemizde STK’lar, barolar olmasaydı bu yardımlar bu denli hızlı ve etkin şekilde vatandaşa ulaştırılıp dağıtılamazdı. Bu bir gerçek. Bölgeye giden herkesin karşılaştığı manzara aynen AFAD dışında tüm STK’ların etkin şekilde yardım kampanyasına katıldığı, yaraların sarılması yönünde ne derece etkileri yönündeki tespitleridir.

* Her şeyden önce AFAD’ın, İçişleri Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanlığı’nın daha etkin, daha koordineli olması gerekirken biz buradan bu alanlarda yapılacak çalışmalarla ilgili ilgilileri daha önce uyarmıştık bir kez daha uyarıyoruz.”

“VATANDAŞLARIN YAŞAM HAKLARI İHLAL EDİLİYOR”

Deprem bölgesinde tespit ettikleri insan hakları ihlalleriyle ilgili de açıklama yapan Yılmaz, “Yurttaşın yaşam hakkı ihlal ediliyor. Neden? Arama kurtarma faaliyetleri çok yetersiz, 8-9 gün olmuş hala ulaşılamayan enkazlar var. Orada binlerce yurttaş kurtarılmayı bekliyor ya da binlerce yurttaş cenazelerin çıkarılmasını bekliyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin eksik olmasının en önemli sebeplerden birisi ekipman ve personel yetersizliği” dedi.

“ASLA VE KAT’A ERTELENEMEZ”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın seçimlerin ertelenmesiyle ilgili açıklamalarını da değerlendiren Yılmaz, şöyle konuştu:

* “Tamamen hukuk dışı. Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı kanununu okusun ki hukukçudur kendisi orada sonuçları bellidir. Anayasa Mahkemesi’nin 2012 yılında yayınladığı bir karar var. O kararı okusun ne olduğunu görür, cevapları orada. Bir hukukçunun böyle bir şey söylemesi kadar garip bir şey olamaz. Bu seçimlerin ertelenmesi gerektiren hiçbir fiili durumu yok. Bu seçimler açıklandığı tarihte yapılmak zorundadır, yapılmaz ise çok büyük bir yanlış olur hukuki anlamda.

* Çünkü vatandaşların başka beklentisi yok artık demokratik bir sürecin başlaması gerekir. İktidar sadece şunu yapabilir, gördüğü tepkiler karşısında, yetersizliği karşısında vatandaşların artık kendisine git diyeceğinden korktuğu için bu seçimleri erteleme yönünde şimdi bir isim üzerinden yürütülüyor. Yakın zamanda yandaş medyada bunun çok yoğun şekilde tartıştıklarını görürsünüz. Anayasa’nın hükmü çok açık savaş hali dışında seçimler asla ve kat’a ertelenemez, mümkün değil.” ANKA