İzmir Barosu’ndan Erdoğan hakkında suç duyurusu

İzmir Barosu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, partisinin meclis grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı ifadeler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İzmir Adliyesi C Blok kapısı önünde bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Kendisini ülkenin sahibi sanıyor. Kimse ses çıkarmayacak, kimse itiraz etmeyecek, kimse karşı çıkmayacak sanıyor. Bizi hain, vandal, eşkiya, terörist, çürük ya da sürtük sananlara üzücü bir haberimiz var; biz, bunların hiçbiri değiliz, biz halkız, halkın kendisini ve mücadelesini temsil ediyoruz. Hiçbir şansınız yok, gideceksiniz. Biz Gezi’ciyiz siz gidici…” dedi.

‘HAİN, VANDAL, TERÖRİST, EŞKİYA, ÇÜRÜK YA DA SÜRTÜK DEĞİLİZ; BİZ HALKIZ’

Avukatlığın bir direnme mesleği olduğundan hareketle suç duyurusunda bulunma kararı aldıklarını ifade eden Yücel, “Bulundukları mevkiden güç alarak her şeyi yapabilecekleri ve söyleyebileceklerini sanıyorlar; ama, bu ülkede hiçbir mevki, konum, yer; yurttaşına hakaret etme hakkı vermez. Eğer öyle olursa, burada olduğu gibi yurttaşlar gereken cevabı vermek için bir araya toplanırlar. Az mı sanıyorsunuz sayımızı? Merak etmeyin, çığ gibi artacaktır. Yalnız İzmir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında Gezi’ciler; bu ülkede özgürlükleri kısıtlayanlara, bu ülkenin demokrasisine ihanet edenlere karşı, yani gerçek hainlere, gerçek vandallara, gerçek eşkiyalık edenlere karşı mücadele etmeyi sürdürecek. Bu, bizim boynumuzun borcudur çünkü biz avukatız. Asla vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleden. Hain, vandal, terörist, eşkiya, çürük ya da sürtük değiliz; biz halkız. Bunu aklınıza, kafanıza yüreğinize böyle yazın. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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