İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti, okul yapımı için Elazığ’a geldi

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan birçok okul yıkılmıştı. Kentte yaşanan okul sıkıntısını çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talebi üzerine CHP’li İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kentte okul yapma kararı almıştı. Bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı başkanlığındaki heyet, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile birlikte okul yapımı için incelemelerde bulundu.

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Elazığ’da, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve eğitim veremez hale gelen okulların yıkılması sonrasında kentteki okul sorununu çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talebi üzerine CHP’li İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kente okul yapma kararı almıştı.

Atatürk Anadolu Lisesinin yerine yapılacak yeni okulun yapımını üstlenen İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi’nden bir heyet, okul yapımı öncesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi. İncelemeler öncesinde Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünde basın toplantısı yapıldı.

Basın toplantısına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Sivrice Kaymakamı ve Vali Yardımcısı vekili Yunus Emre Vural, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ve bürokratlar katıldı.

KAYMAKAM VURAL’DAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYES’İNE TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da okul yapma girişimlerinden büyük bir memnunuiyet duyduklarını belirten Sivrice Kaymakamı ve Vali Yardımcısı vekili Yunus Emre Vural, şöyle konuştu:

* Yakın bir zamanda başka bir okulumuz için buluşmuştuk bugün ikincisi için toplanmış bulunuyoruz. Bu sefer çok kıymetli İzmir’li hemşerilerimiz bizler ve Türkiye için çok önemli bir isim olan şehidimiz Fethi Sekin’in anısına Elazığ’ımızın en eski okullarından bir tanesi olan Atatürk Anadolu Lisesi’nin yerine yenisi yapmayı taahhüt ederek geldiler. Bizler çok memnun olduk.

* İzmir bizim gibi yıkımlar yaşamış vefat eden vatandaşlarımızın olduğu acısının çok taze olan bir yerden kendi problem ve dertleriyle uğraşmak bir yana çıkıp buraya kadar gelip yerinde okulu inceleyip buradaki ihtiyaçları tespit ederek bize okul hediye etmeleri ayrıca anlam ifade ediyor.

* Atatürk’ün şu sözü aklıma geliyor; “En büyük savaş cehalete karşı yapılan bir savaştır” Türkiye’nin bir ucundan bir diğer ucuna gelen İzmirli hemşerilerimiz bize bir okul armağan ediyorlar. Ben buradaki mutluluğumu, heyecanımı, sevincimi ifade etmek istiyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum.

“DEPREMDE AYNI ACILARI YAŞADIK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yöneticilerini Elazığ’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de şu ifadeleri kullandı:

* Uzun bir süreden beri Elazığ’da okul yapımıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in ilimizde okul yapma arzusunu ilimiz valisiyle görüşmemiz sonrasında bugün son aşamasına geldik. Bugün yerinde incelemelerde bulunarak sürecin bir an önce başlamasıyla incelemelerde bulunacak.

* Elazığ ile İzmir’in örtüşen yanları var bunlardan birincisi depremde aynı acıları yaşadık buradaki vatandaşlarımızın deprem sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları sizlerde o süreci yönettiğiniz için bizim aslında dertlerimizi, kaygılarımızı, endişelerimizi, ihtiyaçlarımızı çok iyi bilmeniz anlamında aynı zamanda Elazığ devletçi bir kenttir. İzmir cumhuriyetçi bir kenttir. Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine iki kentin de kendilerine göre yaklaşımları, değerlendirmeleri sadakatlariyle bağlılıkları vardır.

“ŞEHİDİMİZ FETHİ SEKİN İZMİR’İN HER YERİNDE YAŞATILIYOR”

Elazığ ile İzmir’in gönül bağı olduğunu da hatırlatan Erol sözlerini şöyle sürdürdü:

* Gönül bağı da geçtiğimiz yıllarda terör örgütlerinin İzmir Adliyesi’ne yapılmak istenen ve katliamı engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin hemşerimizdir. Fethi Sekin’in adını İzmir’in her yerinde yaşattığınız için sizlere ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü İzmir’e gittiğiniz zaman Fethi Sekin’in adını parklarda, bahçelerde, caddelerde, feribotlarda, vapurlarda her tarafta yaşıyoruz.

* Bugünde burada Fethi Sekin’in anısına Atatürk Anadolu Lisesinin yerine yeni bir okul yapımının İzmir Büyükşehir Belediyemizin üstlenmesi bizim için son derece anlamlıdır. Ben sizin şahsınızda önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e, İzmir halkına ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin teknik ekibine ve bürokratlarına teşekkür ederim.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ise, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Elazığ’ın yaşadığı deprem felaketinden sonra buradaki eğitim olanaklarının iyileştirilmesi adına başkanımızın talimatlarıyla burada bulunuyoruz. Atatürk Anadolu Lisesinin yerine yeni bir lise yapılması için teknik incelemelerde bulunmaya geldik. Güzel bir projeyle en kısa sürede bunu tamamlamayı ve Elazığlı öğrencilerin eğitimine sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.