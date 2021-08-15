İzmir Demokrasi Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite bünyesine 7 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ile 4 adet USB Belleği,

4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.

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