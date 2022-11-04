İzmir depremi sonrası kritik uyarı: Yapılaşma hemen durdurulmalı

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir Buca’daki deprem sonrası ciddi uyarılarda bulundu: Karşıyaka-Çiğli tetikte olması gereken yerlerdir. Bayraklı ve Bornova Ovası’ndaki yapılaşma durdurulmalı.

Latif SANSÜR

İzmir’in Buca ilçesinde saat 03.29’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Normalde Anadolu’da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu’da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz’in açılmasıyla Anadolu’nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020’de oldu.

YAKLAŞIK 7 SANİYE SÜRDÜ

– Şu anki deprem İzmir’de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Bölge gerilmektedir. Ancak, İzmir Kırığı henüz sessizdir. Bayraklı, Bornova, Karşıyaka tetikte olsun. Yıkım eşiği M6,7. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası’nda beni uykudan uyandırdı.

– Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka-Çiğli kesimleri İzmir’in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası’ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı.

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