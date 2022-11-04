İzmir depreminde balkondan atlayan Efe hayatını kaybetti

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi
İzmir’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral (18), ağır yaralı olarak kaldırılıp, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Hastane önünde Efe’nin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan, sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişi yaşamını yitirmişti…
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