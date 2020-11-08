İzmir depreminde can kaybı 115’e yükseldi

Yazan:
Alaturka Online
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AFAD’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 2.846 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

* SAKOM’dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1011’i taburcu edilmiş olup 23 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

* İzmir’de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. (İHA)

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