İzmir Emniyeti’nden o iddiaya yalanlama

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün, ‘Biz İzmiriz’ projesi kapsamında verdiği bir seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğunun söylendiği öne sürülmüş, hayvanseverler de buna tepki göstermişti. Emniyet kaynakları, bu iddiaları yalanladı. Seminerde, teröristlerin hayvansever ya da çevre aktivisti gibi davranarak kendilerine rant sağlamaya çalıştıklarının vurgulandığı, hayvanseverlik ya da çevreye duyarlı olmakla terörist olmaya yatkın olmak arasında bir ilişkinin kurulmadığı bildirildi. (DHA)