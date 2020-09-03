İzmir Enternasyonal kapılarını açıyor

Maske, mesafe ve temizliğin ön planda olacağı fuara dair konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuar süresince Kültürpark’a girişlerin kontrol altında tutulacağını belirtti.
Bu yıl 89’uncusu düzünlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı corona virüs salgınına karşı alınan tüm sağlık önlemleriyle yarın kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Soyer, “Bu fuarı yapmak boynumuzun borcu. Salgına karşı tüm önlemleri aldık. Aynı anda içeride 40 bin kişi bulunabilecek” dedi. 2750 kişilik Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’na 1435 kişi alınarak sosyal mesafe korunacak. Fuara girişler 5 TL olacak.