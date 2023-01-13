İzmir Karabağlar’da 3.480 metrekare arsa satışa çıkarıldı

İzmir Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesinde bulunan 3.480 metrekare, ticaret-konut arsası açık artırma ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kıymeti 28.750.000,00 TL olarak tespit edilen arsanın birinci satış ihalesi, 7 Aralık 2022 tarihinde saat 15:20’de İzmir Adliyesi Ek Bina Gültekinler Plaza Zemin Kat Z11 Müzayede Salonunda gerçekleştirilecek.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci ihale, 4 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.