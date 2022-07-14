İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak.