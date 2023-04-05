53.4 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Alaturka Online
Alaturka Online

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer alan, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5’i Hava Kuvvetleri ve 4’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 4’ü muvazzaf olmak üzere 9 asker, 16’sı ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 10 ilde saat  01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2’sinin Üsteğmen ve 7’sinin ise Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten takıma mesaj var! Şampiyonluk yarışı…
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,422BeğenenlerBeğen
16,205TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States