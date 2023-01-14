İzmir merkezli 12 vilayette FETÖ operasyonu 

FETÖ/PDY’nin TSK ve sivil unsur yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli 12 ilde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil unsur yapılanmasında yer alan 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen beşi karacı, sekizi havacı, biri jandarma, dördü muvazzaf 14 asker, 13’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve bir ihraç polis memurunun gözaltına alınması için 12 ilde operasyon düzenlendi.
Şüphelilerinden üçünün üsteğmen, 10’unun astsubay ve birinin uzman çavuş olduğu öğrenildi. (DHA)