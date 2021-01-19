İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) – İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 218'i muvazzaf 238 kişiden 160'ı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 218'i muvazzaf 238 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 133'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40'ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi.

Şüpheliler arasında 6 albay, 3 yarbay, 9 binbaşı, 11 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 11 teğmen, 167 astsubay, 13 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu belirtildi.

Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütünün Silahlı Kuvvetler içerisine sızdırdığı mensuplarının deşifre edilmesi amacıyla kuvvet komutanlıklarıyla "ortak veri paylaşımına" dayalı çalışma yapıldığı belirtildi.

Kuvvet komutanlıklarında haklarında terör örgütü iltisaklı olduğuna dair veri bulunan askeri personele ilişkin kuvvet komutanlıklarında bulunmayan başta ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere itirafçı ifadesi ve diğer delillerin temin edildiği kaydedildi.

Kuvvet Komutanlıklarının konuyla görevli personeliyle düzenlenen toplantılar neticesinde verilerin bir araya getirildiği ve savcılığa bildirilen şahısların durumlarının incelendiği, sonucunda adli soruşturmaya yeterli verisi bulunup terör örgütü mensubiyeti nedeniyle işlem kaydı bulunmayan şüpheliler için eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi suretiyle adli yönden işleme başlandığı ifade edildi.

Adli soruşturmaya yeterli veri bulunmayıp idari yönden değerlendirilmesi gereken verilerin idari işlemlerde kullanılması amacıyla ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği bu şekilde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kurumlarda bulunan verilerin bir araya getirilerek eksiksiz olarak değerlendirilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Bu yöntem yoluyla 13 Ekim ve 8 Aralık 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilen 2 eş zamanlı yakalama, gözaltı işlemi sonucunda Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 400'ü muvazzaf 414 asker şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İdari yönden değerlendirilme amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin birleştirilmesi suretiyle gönderilen evraklarla ilgili Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilen 3 bin 217 delil dosyasının incelenmesi sonucunda bu tarih itibariyle güncel sayı olarak 464 terör örgütü iltisaklı personelin ihracı sağlandığı ifade edildi.

Diğer dosyaların incelenmesine devam ediliyor.