İzmir merkezli terör operasyonunda gözaltına alınan 47 zanlı adliyeye sevk edildi

İZMİR (AA) – İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 47'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK/YPG'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 47 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin emniyette susma hakkını kullandıkları öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen ve terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedilen O.M'nin, Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu, bir şüphelinin de ameliyat için hastanede bulunduğu belirtildi. Bu zanlıların adliyeye daha sonra sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir merkezli 12 ilde 14 Ocak Perşembe günü terör örgütlerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen, 34'ü MLKP, 8'i DSİH, biri TKP/ML ve 8'i PKK/YPG üyesi olduğu öne sürülen 51 şüpheliden 49'u yakalanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 4 çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişiler de yer almıştı.

Terör örgütü MLKP ile irtibat ve iltisakının tespit edildiği belirtilen ESP Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul il binaları ile İzmir Bayraklı İlçe Bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul Bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul Bürosu'nda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira ele geçirilmişti.