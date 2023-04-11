İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin’de 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 kilo 67 gram esrar, 196 gram metamfetamin, 5 bin 805 sentetik ecza maddesi, 7 gram eroin, 44 gram kokain, 8 tabanca, 1 tüfek, bir miktar tabanca fişeği ve 8 şarjör, 5 adet sikke ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 115 TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 3’ü savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 47 kişiden 35’i tutuklandı, 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)