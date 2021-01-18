İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

MANİSA (AA) – AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, şehir hastanelerine yapılan yatırımın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Yıldırım, Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Manisa'nın son yıllarda sadece sanayide değil tarımda da kendini gösteren bir il olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ülkelerin, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin sergilediği başarıyı gösteremediğini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin bu başarısı, bir tesadüf mü? Tabii ki değil… Vaktiyle sağlık sitemine yaptığımız yatırımları, şehir hastanelerini acımasızca eleştirenler, bu virüs sürecinde ne kadar büyük hata yaptıklarını ümit ederim anlamışlardır. Biz bu yola 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla çıktık." dedi.

Salgının insanlığa büyük dersler verdiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlıkta hazır değilseniz bu salgına yenik düşüyorsunuz. İşte Avrupa ve ABD'de durum ortada. Teknoloji, zenginlik, yarım gramdan hafif bir mikrop karşısında para etmiyor, ama buna hazırsanız, sağlık sisteminiz iyiyse evelallah üstesinden geliyorsunuz. İşte örnek Türkiye… Türkiye, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktı, bugünlere geldi. Boşuna Cumhurbaşkanımız 'Şehir hastaneleri benim rüyam, hayalimdi' demedi."

Kovid-19 ile tarımın ve internet altyapısının da öneminin anlaşıldığını vurgulayan Yıldırım, bütün dünyada salgın nedeniyle üretimin yapılamadığı bir ortamda Türkiye'nin gıda temini hususunda hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.

Her türlü gıdaya ve temel ihtiyaçlara ulaşıldığını dile getiren Yıldırım, "Bir de bunu başarmamızdaki etken iletişim ve internet altyapısı. Biz sadece asfalt yol yapmadık. Akıl yolları, bilişim yolları için 390 bin kilometre internet hattı döşedik. Bu da ülkemizin 18 yıllık kazanımlarındandır. Bu kardeşinizin de bu kazanımda Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte imzası vardır." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de kongrelerin, parti içi demokrasi bayramı olduğuna işaret ederek, kongrede yönetimde olsun ya da olmasın, teşkilatlardaki herkesin, isminin önündeki sıfata takılmadan AK Parti davasını ileriye taşımak için gayret göstereceğine inandığını vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise kongrelerin, tazelenme yeri olduğunu belirtti. Baybatur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan bu davaya hizmet etmektir. Bu konuda bize en güzel örnek Sayın Başbakanımızdır. Kendisi Ulaştırma Bakanlığı yaptı, Cumhurbaşkanımız görev tevdi etti, Başbakanlık yaptı, arkasından Meclis Başkanlığı yaptı. 'Görev istenmez, verilir' dedi. 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur musun?' dendiğinde 'Hayır' demedi. Gece gündüz orada çalıştı. Bizim için rol model oldu. Binali Yıldırım her daim 'her şartta davamın, liderimin, milletimin yanındayım' dedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlandığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla yapılan kongreye Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, Tamer Akkal, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, bazı siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen kongrede Salih Hızlı yeniden il başkanlığına getirildi.