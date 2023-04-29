İzmir mitingi öncesinde AKP’nin aradığı imamdan ders gibi sözler





İzmir Buca’da görevli imam hatip Yusuf Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü İzmir mitingi öncesinde AKP Buca İlçe Başkanlığı’ndan arandığını belirterek “Mitinglerinin olduğunu söylediler. Benim camide, cemaat toplamamı istediler. Ve araba tahsis etmemi istediler. Ben bir cami imamıyım. Evet, ülkede demokrasi şöleni olabilir. Ama burada ben taraf değilim… Cemaatimden bir kısmını, mitinglere götürürsem ben bu caminin ilkesine, amacına karşı düşmüş olurum. Bu da benim için ve toplum için çok büyük bir sıkıntı” diye konuştu.

İzmir Buca Müftülüğü’nde görevli imam hatip Yusuf Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı miting öncesinde AKP Buca İlçe Başkanlığı’ndan arandığını söyledi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kılıç, şunları söyledi:

“CEMAAT TOPLAMAMI İSTEDİLER”

“Ben Yusuf Kılıç. İzmir Buca Müftülüğü’nde imam hatibim. Benim başımdan şöyle bir olay geçti. İki gün önce Buca AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan arandım. Ve mitinglerinin olduğunu söylediler. Benim camide, cemaat toplamamı istediler. Ve araba tahsis etmemi istediler.

Vicdanen düşündüm. Bunun uygun olmayacağını düşünerek, ‘Hayır’ dedim. ‘Hayır’ demekle birlikte tekrar telefon başındaki arkadaş, bana sert bir üslupla, ‘Kardeşim, tek bir şey senden istiyorum. Sen bize ‘evet’ mi diyorsun, ‘hayır’ mı diyorsun?’ Ben de ahlaki bir sorumluluk olarak, görevimin içerisinde, vaazımın; insanlara verdiği hitapta, insanlara verdiğim ilkeler arasında bunun uygun olmayacağını düşünerek, hem memuriyet ahlakımla ilgili hem kendi ahlakımla ilgili… Bunun uygun olmayacağı kanaatine vararak, ‘Hayır’ dedim. Ve yüzüme telefon kapatıldı.

“BURADA BEN TARAF DEĞİLİM”

Ben neden yaptım. Ben bir cami imamıyım. Evet ülkede demokrasi şöleni olabilir. İnsanlar siyasi olarak birbirleri ile yarışabilirler. Ama burada ben taraf değilim. Ben sadece camide, insanlara dinlerini sahih bilgilerle ulaştırmak gibi bir görevim var. Ben bunları yaparken, insanların kardeşçe yaşamaları gerektiğini söyleyerek…

Ben burada cemaatimden bir kısmını siyasi düşüncelerini sorarak ya da siyaset yaparak, onları mitinglere götürürsem ben bu caminin ilkesine, amacına karşı düşmüş olurum. Bu da benim için ve toplum için çok büyük bir sıkıntı. Tek bir şey söylüyorum. Tek bir ricam var. Bakın hiç kimseden, hiçbir şey istemiyorum. Evet biliyorum, belki de tehdit edildim. Çok ciddi bir şekilde, üzerimde sıkıntı var; psikolojik olarak bu beni yıpratabilir. Camime dokunma, cemaatime dokunma. Mesleğimi ve camimi seviyorum. Lütfen bana dokunmayın. Lütfen benden uzak bir şekilde işinizi yapın. Bırakın ben de işimi yapayım.” (ANKA)