İzmir Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

İzmir seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken İzmir’in 30 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 3.441.036 seçmen sayısı bulunuyor.
Önceki (2018) seçimde İzmir’de ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%28,7
|2018
|CHP
|%41,3
|2018
|İYİ Parti
|%10,9
|2018
|HDP
|%11,5
|2018
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