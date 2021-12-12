İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı: Çok fazla mutasyon her zaman kötü değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 6 Omicron vakasını açıklamasından sonra, İzmir Tabip Odası (İTO) Başkanı Lütfi Çamlı, “Omicron varyantı yaklaşık 50 mutasyon taşıyor. Bu mutasyonlardan 26 tanesi daha önceki varyantların hiçbirinde görülmedi. Çok fazla mutasyon içeriyor olması her zaman kötü değil, bazen iyi sonuçlara da yol açabilir” dedi.

Güney Afrika’da tespit edilen ve kısa bir süre içinde 50’ye yakın ülkede görüldüğü belirtilen Omicron varyantının Türkiye’de 6 kişide görülmesinin beklenmeyen bir durum olmadığını söyleyen İTO başkanı Lütfi Çamlı, “Bu sayının hızla artabileceğini bekleyebiliriz.

Aslında bu pek de beklenmeyen bir durum değildi. Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC), Omicron varyantının birkaç ay içerisinde vakaların yüzde 50’sinden sorumlu hale gelebileceği tahmininde bulunmuştu” dedi.

“ÇOK FAZLA MUTASYON İÇERİYOR”

Aşılamadaki adaletsizliklerin yeni mutasyonların ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyen Çamlı, “Omicron varyantı yaklaşık 50 mutasyon taşıyor. Bu mutasyonlardan 26 tanesi daha önceki varyantların hiçbirinde görülmedi.

Çok fazla mutasyon içeriyor olması her zaman kötü değil, bazen iyi sonuçlara da yol açabilir. Bu yeni varyantların aşılamanın nisbeten düşük olduğu ülkelerde ortaya çıkması bir kez daha gösterdi ki dünya üzerinde aşılamada adaletsizlikler sürdükçe, tüm dünyada etkin bir toplumsal bağışıklığa ulaşılamadıkça hiçbir ülke (hatta nüfuslarını 4-5 kere de aşılasalar bile) güvende olamayacak. Küresel soruna küresel çözüm gerekiyor” ifadelerini kullandı. .

“HASTANEYE YATAN OMİCRON VAKALARININ YÜZDE 87’Sİ AŞISIZ”

Omikron varyantının klinik seyri ile ilgili bilgiler veren Çamlı şunları söyledi; “Geçtiğimiz günlerde DSÖ yetkilileri, Omicron varyantının aşı korumalarından tamamen kaçmasının ‘çok düşük bir ihtimal’ olduğunu belirtti. Ön değerlendirmelere göre Omicron varyantı aşılar veya geçirilmiş hastalıklar ile oluşan antikorlara daha dayanıklı, ama aşılar tamamen etkisiz görünmüyor.

2 doz mRNA aşısının ya da Covid-19 geçirip aşı olanların ağır hastalıktan korunacağı düşünülüyor. Güney Afrika’da yapılan bir analizde hastaneye yatan Omicron varyantı olgularının yüzde 87 sinin aşısızların oluşturduğu açıklandı.”

“AŞI OLMAK EN ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ”

Çamlı vatandaşları “Bu yeni varyanta karşı vatandaşlar olarak maske mesafe hijyen kuralına sıkı bir şekilde uymak, kapalı alanlardan uzak durmak, zorunlu ise mutlaka iyi havalanmasını sağlamak çok önemli. Aşı olmak, eksikse tamamlamak toplum sağlığı açısından en önemli sorumluluğumuz.

Salgının kontrol altına alınamaması, virüsün çoğalmaya devam etmesi, yeni mutasyonlara ve belki de çok daha tehlikeli yeni varyantlara yol açabileceğini unutmayalım” ifadeleriyle uyardı.

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