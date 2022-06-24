İzmir Valiliği ‘infial uyandırır’ dedi, 3 günlük yasak kararı aldı

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, farklı hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarına göre, bazı grup ve oluşumlarca düzenlenecek çeşitli etkinliklerin, toplumsal duyarlılıklar nedeniyle vatandaşlar arasında infial uyandırabileceği belirtilerek 3 günlük yasak kararı alındı.

İzmir Valiliği, yapılan açıklamayla kentte açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto gibi eylem ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

“SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA GÖRE…”

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, farklı hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarına göre, bazı grup ve oluşumlarca düzenlenecek çeşitli etkinliklerin, toplumsal duyarlılıklar nedeniyle vatandaşlar arasında infial uyandırabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, şu sözlere yer verildi;

“İNFİAL UYANDIRIR”

*İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar çerçevesinde, farklı hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarına göre, ilimizde bazı grup ve oluşumlarca yapılacak çeşitli etkinliklerin, toplumsal duyarlılıklar nedeniyle vatandaşlarımız arasında infial uyandırabileceği değerlendirilmektedir.

Öte yandan, karşıt görüşlü şahısların veya toplulukların da söz konusu etkinlikleri engellemek üzere harekete geçebileceği anlaşılmakla, bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, etkinlikleri gerçekleştirecek gruplar veya şahıslar ile vatandaşlarımız arasında, sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların meydana gelebileceği, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği öngörülmektedir.

*İlimiz sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi’ndeki “Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir” hükmü ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesi’nde belirtilen “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

(Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” hükmü gereğince; İlimiz sınırları dahilinde bulunan tüm açık alanlarda; gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, bu amaçla toplanma, stant kurmak, çadır kurmak, bildiri dağıtımı, konser vb. etkinlikler, 24.06.2022 günü saat 00.01’den itibaren – 26.06.2022 günü saat 23.59’a kadar 3 (üç) gün süre ile yasaklanmıştır. İHA

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