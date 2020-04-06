İzmir Valisi Ayyıldız AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İZMİR (AA) – İzmir Valisi Erol Ayyıldız, uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Ayyıldız, yayımladığı mesajında, AA'nın Türkiye ve dünyada takdire şayan yayınlarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ayyıldız, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Türkiye'nin en büyük haber ajansı olan ve görevini layıkıyla sürdüren Anadolu Ajansı, habercilik anlayışıyla yıllardır ülkemizde ve dünyada takdire şayan yayınlarını sürdürmektedir. Bu kurumda görev yapan her çalışana özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizin, ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının 100. Kuruluş Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."