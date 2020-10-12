İzmir'de 12 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 5 kişi yakalandı

İZMİR (AA) – İzmir'de, yolcu otobüsünde yapılan aramada valizlere gizlenmiş 12 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e gelen yolcu otobüslerinden birinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.
Plakası belirlenen otobüs otogar mevkisinde durdurularak arama yapıldı, valizlere gizlenmiş 12 kilo 328 gram sentetik esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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