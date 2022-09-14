İzmir’de 12,5 ton kaçak akaryakıt ile 4 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’de kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen 4 operasyonda 12,5 ton kaçak akaryakıt ile 4 ton etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-13 Eylül’de Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Buca ve Kemalpaşa’da düzenledikleri 4 ayrı operasyonda 2 ikamet, 2 depo ve 4 araca baskın düzenledi.
Operasyonlarda 12,5 ton kaçak akaryakıt, 4 ton etil alkol ve içki aroması, 185 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Adreslerde bulunan 5 kişi hakkında Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. (AA)