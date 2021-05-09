İzmir’de 14 bin kişiye ceza kesildi

İzmir Valiliği, corona virüsü tedbirleri kapsamında 29 Nisan tarihinde başlayan tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimler hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kısıtlama süresince İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uygulamalarını sürdürdüğü bildirildi. Kolluk kuvvetlerinin gündüz 365, gece ise 270 uygulama noktasında 1123 ekip ve 3 bin 157 personelle denetimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

34 MİLYON 171 BİN 282 TL PARA CEZASI

Polis ve jandarma ekiplerinin gece ve gündüz olmak üzere kent genelinde, kısıtlama kurallarını ihlal eden kişilere idari para cezası uyguladığı ve bazı kişilere adli işlem yaptığı öğrenildi.

İzmir Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı ve 11 bin 668 kişiye 31 milyon 374 bin 69 TL idari para cezası, sosyal mesafe kuralına uymayan 295 kişiye 901 bin 813 TL idari işlem, maske kuralına uymayan 2 bin 130 kişiye ise 1 milyon 895 bin 400 TL idari işlem uygulandığı duyurdu.

Toplamda, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 14 bin 93 kişiye, 34 milyon 171 bin 282 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. DHA

İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 9 Mayıs tablosuİlginizi Çekebilir Tam kapanma sonrası İstanbul’daki son durum açıklandı