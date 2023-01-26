İzmir’de 2 milyon kişiyi ilgilendiren indirim kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 2023 yılı Ocak ayı olağanüstü genel kurul toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol’de yer alan meclis salonunda düzenlendi. Oturumda İZSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulanacak “Su ve Atık Su” tarifeleri görüşüldü.

Mahalle statüsüne geçen köy ve beldelerde uygulanan yüzde 50 ve yüzde 75 indirimli tarifelerin Sayıştay raporları doğrultusunda kaldırılması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İZSU Genel Müdürlüğü, 6360 ve 5216 sayılı yasalarla görev alanına giren yerleşimlerdeki indirimli su tarifelerinin yasal düzenleme nedeniyle kaldırılması üzerine kent genelindeki abonelere yansıtılacak indirim kararı aldı.

2 MİLON ABONE FAYDALANACAK

Bu kapsamda İZSU Genel Müdürlüğü yeni düzenleme ile oluşacak gelir artışını kent genelindeki abonelere indirim olarak yansıtacak. Konut ve konut dışı abonelerin ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim yapılacak. Tarımsal üretim desteğini sürdürmek için “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu çerçevesinde İzmir genelindeki Tarım ve Hayvansal Sulama Aboneleri için tarım ve hayvancılık tarifesindeki aboneler için ise yüzde 75 indirimli uygulama devam ettirilecek.

Konut tarifeleri ile ilişkili olan Tarımsal ve Hayvan Sulama Aboneleri, Şehit-Gazi Aboneleri ve Engelli Abonelerinin ilk kademelerinde de yüzde 7 oranında indirim uygulanacak. Böylece indirimden 2 milyon abone faydalanacak.

RESMİ DAİRE ABONELERİNDE DE İNDİRİM VAR

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 86. maddesi ile eklenen “Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50 fazlasını geçemez.” ek madde-2’ye istinaden Resmi Daire Aboneleri’nin su fiyatında da aynı oranda indirim uygulanacak. Ayrıca 3 Ocak tarihinde TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı Üretici Fiyat Endeksindeki yüzde 0,24 oranındaki azalış da 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olacak ve tarifeye yansıtılacak. Her ay açıklanan ÜFE oranının sonraki ayın tarifesine yansıtılması uygulamasına da devam edilecek.